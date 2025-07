Vandalenakt: Mega-Wal in Brand gesetzt & zerstört

Der „Wal“, eine Installation des italienischen Künstlers Jacopo Allegrucci für die 24. Internationale Triennale von Mailand, ist am Montag in Brand gesetzt worden. Der riesige blaue Wal aus Pappmaché war für die am 13. Mai eröffnete Ausstellung angefertigt worden. Der Brandstifter wurde festgenommen, wie die Behörden mitteilten.