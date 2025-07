Prozess nach Überholmanöver mit rasanten 27 km/h

„Nein, eilig hatte ich es nicht“

„Ich habe mich leider zu diesem Blödsinn hinreißen lassen“, sagt der Mann am Landesgericht Eisenstadt, in der er sich wegen Nötigung zu verantworten hat. Ob er es denn eilig gehabt habe, will die Richterin wissen. „Eigentlich nicht, ich war nach Hause unterwegs. Aber hinter mir haben die Autos auch schon angefangen zu hupen. Also bin ich vorbeigefahren. Mit nicht mehr als 27 km/h.“