IS-Rückkehrerin aus Salzburg muss nun vor Gericht

Die heute 28-Jährige war im Alter von 17 Jahren Richtung Syrien aufgebrochen. Bereits zuvor soll sich die im Dezember 2013 zum Islam konvertierte junge Frau durch Propagandafilme der Terrormiliz radikalisiert haben. Auch in Chatforen informierte sie sich über die aktuelle Lage in Syrien und kam so mit einem aus Deutschland stammenden IS-Kämpfer in Kontakt, berichtete die Staatsanwaltschaft Salzburg. Mit diesen schloss sie via Skype nach muslimischen Ritus die Ehe und reiste am 28. Juni 2014 nach Syrien.