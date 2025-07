Geld-Not! Ski-Pionierin hört mit 27 Jahren auf

„Ich bin verdammt stolz und dankbar!“

„All das habe ich in Kauf genommen, damit ich mit 17 bei der ersten Jugend-Olympiade dabei sein konnte, mit 18 bei meiner ersten Weltmeisterschaft in St. Moritz und mit 19 bei meiner ersten großen Olympiade in Südkorea, gefolgt von weiteren drei Weltmeisterschaften und zahlreichen Weltcups sowie internationalen FIS-Rennen, so Simader auf Instagram.