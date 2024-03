Bierpartei: Umfragen gut, aber Wahlantritt wackelt

Massenandrang in Wien, mäßiges Interesse im Westen

In den kommenden vier Wochen wolle man zudem weiter um Mitglieder werben, nach Veranstaltungen in Wien, Graz und Salzburg demnächst in Innsbruck und Linz. Diese Veranstaltungen dienten dazu, „die Leute, die bei uns mitmachen, erst einmal kennenzulernen“. Zu dem Kennenlernen im Schutzhaus auf der Wiener Schmelz Anfang Februar seien so viele Menschen gekommen, dass einige gar nicht hineingekommen seien. „Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das nächste Mal gehen wir in die Stadthalle“, gab sich Wlazny optimistisch.