Politik zwischen Pointen, Punkrock und Promille

Also, nein, wirklich nicht. Das Polyester-Sakko in Bier-Optik, das am Kleiderständer in seinem Büro hängt, zieht er jetzt für das Foto sicher nicht an. Bier-Partei hin oder her. Es geht ja um Politik. Bierernst diesmal und kein Satireprojekt mehr. Kein Freibier mehr zum Stimmenfang, keine Slogans mehr, wie: „Wo ein Wille, da Promille.“