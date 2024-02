Hunderte strömten zum Bierpartei-„Kennenlernen“

Mit „Stammtischen“ in die hohe Politik

Derzeit fehle es finanziell an vielem - man braucht Geld für Struktur, Organisation, Rechtsbeistand, IT und Buchhaltung, erklärte Wlazny den Mitgliedern. Und: „Wir sind eine gute Truppe, aber für Lau stehen wir hier auch nicht herinnen.“ Momentan erhalte man etwa 150.000 Euro jährlich an Parteienförderung, diese dürfe man per Gesetz aber nur für Aufwendungen in der Stadt Wien, wo die Bierpartei elf Bezirksräte stellt, nutzen.