Ostern besinnlich oder spektakulär verbringen

Wie auch immer Sie heuer die Osterfeiertage verbringen möchten – in Oberösterreich steht vieles am Eventkalender. Das Chorherrenstift in St. Florian lädt etwa zu einer stimmungsvollen Abendmahlfeier mit Ölbergandacht. Osterprogramme haben sich auch die Grottenbahn, der Zoo und das Schlossmuseum in Linz einfallen lassen. Und die „Krone“ präsentiert ein neues Musikfestival im Brucknerhaus.