Jugendliche raubten Betreuerin der MA 11 aus

Buttermesser und Schere als Messer

Genau wie der 14-jährige Dritte im Bunde, der über den Auslöser seiner, wie er sie nennt „problematischen Zeit“ nicht reden wollte. Jetzt sitzen sie alle zusammen mit gesenkten Köpfen im Wiener Landesgericht. Am 7. Februar trafen sich die Jugendlichen in der WG des 15-Jährigen, wollten gegen halb neun am Abend noch etwas kochen. Um zehn ist in dem betreuten Wohnheim Sperrstunde, erinnerte eine Sozialarbeiterin den Erstangeklagten.