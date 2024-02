Sprühexzess mit Feuerlöscher: „Uns war langweilig“

„Jetzt grinsen Sie sich nicht so an“, ermahnt Richterin Rat in Wien die beiden Burschen bereits, als sie auf der Anklagebank Platz nehmen. Den Ernst der Lage scheinen die 15-Jährigen nicht begriffen zu haben - obwohl einer der Angeklagten von einem Justizwachebeamten vorgeführt wird. Letzten Mittwoch wurde er wegen schweren Raubes festgenommen. „Da haben Sie doch die Ladung für diese Verfahren schon gehabt? Wie kann man so blöd sein!“, zeigt sich die Richterin verständnislos.