Wintertourismus freut sich über Buchungsschub

Alleine im stärksten Winterurlaubsmonat Februar legten die Buchungen um 5,7 Prozent zu. „Die auf drei Termine gestaffelten Semesterferien in Österreich und die Winterferien in den Nachbarländern haben im Februar 2024 die Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen auf 18,5 Millionen steigen lassen“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.