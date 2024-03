Ein Grenzfall für Hubert und Dorfer

Die Autoren schreckten natürlich nicht davor zurück, sich dafür ausgiebig aus dem reichen Fundus an nachbarschaftlichen Klischeebildern zu bedienen. Doris Schretzmayer erinnert sich an die Dreharbeiten: „Es gab zwei Situationen mit dem Kollegen Tramitz, wo die Szene aufgrund von einem Lachanfall abgebrochen werden musste. So viel darf ich verraten: Der Schlussdialog unserer beiden Figuren gehört dazu.“