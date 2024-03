Tankstellen lassen jetzt den Pizzaofen heiß laufen

45 BistroBoxen gibt’s aktuell in Österreich, zuletzt wurde eine an der Westautobahn in Roggendorf/Niederösterreich eröffnet. „Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch“, erzählt Haberl. Herausforderungen der Tankstellenbranche, die unter Personalengpässen leidet und vom Wandel in Richtung E-Mobilität gefordert ist, begünstigen die weitere Expansion, die die Firma aus Holzhausen geplant hat.