22-Jähriger nach Badeunfall tot aus Teich geborgen

Schon wieder hat ein Badeunfall ein Todesopfer gefordert. Am Montagabend ist in Waldhausen im Strudengau in Oberösterreich ein 22-Jähriger beim Schwimmen in einem Badeteich untergegangen. Einsatztaucher mehrerer Feuerwehren konnten nur mehr den Leichnam des jungen Mannes bergen.