Appetit auf Essen aus dem Automaten

Käsekrainer, Gulasch und Sauerkraut: Ausgeleuchtet liegen sie in ihrer schmalen Koje, bereit, per Knopfdruck direkt in Kundenhände zu fallen. „Unsere Fleischautomaten gehen besonders an Wochenenden sehr gut“, berichtet Brigitte Mooshammer. Kunden jeden Alters schätzen es, dass Produkte der Grazer Fleischerei jederzeit, schnell und großteils bargeldlos an drei Standorten in Graz gekauft werden können. Doch nicht nur in der Stadt funktioniert dieses Konzept, auch viele Bauernläden am Land verkaufen Nudeln, Eier und Milch auf diese Weise.