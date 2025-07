Nach Schicksalsschlag wurde Andreas Lebensretter

An verstorbenen Opa gedacht

Nach dem Telefonat war dem Schlosser sofort klar, dass er dem Betroffenen auf alle Fälle helfen will. „Als die Frage kam, ob ich die Spende auch durchführen möchte, musste ich an meinen verstorbenen, an Leukämie erkrankten Großvater denken. Darum war mir sofort klar, dass ich nicht zögern würde, um einem Leukämiepatienten die Chance auf ein Leben zu schenken“, erzählt der Innviertler.