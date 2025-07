Sanierungsplan für Software-Firma angenommen

Am 7. Jänner war beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über Avocodo eröffnet worden. Insgesamt wurden rund 400 Forderungen in der Gesamthöhe von rund 6,3 Mio. Euro zur Anmeldung gebracht, davon wurden rund 6,1 Mio. Euro festgestellt, hieß es in der Aussendung weiter. Der Sanierungsverwalter befürwortete die Annahme des Sanierungsplans mit der von 20 auf 50 Prozent aufgestockten Quote und bewertete dies als angemessen und erfüllbar.