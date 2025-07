Schulden getilgt: So geht es jetzt bei KTM weiter

Beim MotoGP-Grand-Prix am vergangenen Wochenende in Assen gab’s mit dem holländischen König Willem-Alexander sogar royalen Besuch in der Box von KTM. Knapp neuneinhalb Autostunden entfernt endete fast zeitgleich das letzte Kapitel der Insolvenz des Motorradherstellers. Bis gestern wurden die Forderungen der Gläubiger beglichen, die zuvor monatelang um ihre Forderungen zittern mussten – und letztlich eine 30-Prozent-Quote akzeptiert hatten.