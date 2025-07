Starker Anstieg der Arbeitslosigkeit in OÖ

Mit einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent lag Oberösterreich im abgelaufenen Juni österreichweit zwar auf Platz drei hinter Tirol (3,7%) und Salzburg (3,8%) – dieses Ranking kann aber über eine Tatsache nicht hinwegtäuschen: In unserem Bundesland ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Juni 2024 österreichweit am stärksten angestiegen. 35.621 beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldete Personen bedeuten ein Plus von 16,3 Prozent.