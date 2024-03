Wirte sind Online-Bewertungen ausgeliefert

Ein am Freitag ergangenes Urteil wird in der Wiener Gastroszene gerade heiß diskutiert. Zur Vorgeschichte: Eine Wienerin feierte ihren 40. Geburtstag in einem Innenstadtlokal. 3000 Euro Budget waren mit dem Wirt ausgemacht. Als die Summe erreicht wurde, wies sie der Wirt darauf hin. „Sie sagte, kein Problem, weiter, weiter.“ Am Ende ergab die Rechnung 5763 Euro.