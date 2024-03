Jubilarin nach ihrem Geburtstagsfest angeklagt

Freispruch. Doch jetzt wird gegen Gastronom ermittelt

„Gegen 22 Uhr waren die 3000 Euro aufgebraucht. Ich sagte es ihr, aber sie meinte ,Weiter, weiter. Nema Problema‘“, so der Lokalbetreiber, der sich als Zeuge aber in einen Strudel redet. Am Ende sogar sagt, dass ihm die Kassa abgestürzt sei. Freispruch. Der aber nicht das letzte Wort in der Causa sein dürfte. Der Akt geht zurück an die StA, die nun den im Raum stehenden Betrug durch den Wirt prüfen soll.