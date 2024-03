Neue Betreiber bieten Räucherfische und Fleisch

Am Linzer Südbahnhofmarkt gibt es neue Kojenbetreiber. Während Herbert Berger in der bisherigen Pastrami-Koje eine Fischräucherei eröffnet, tritt in der „Marktfleischerei“ mit Josef Fischelmaier der langersehnte Fleischermeister die Lackinger-Nachfolge an. Spannend: Auch Gastro-Unternehmer Philipp Kaufmann ist involviert.