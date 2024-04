Besuch im weltkleinsten Titanic-Museum – am Klo!

Untergang mal anders: Das kleinste Titanic-Museum der Welt befindet sich in einem Privathaus in St. Florian – auf knapp zwei Quadratmetern am Klo. Inhaberin Lisa Maria Atteneder-Schwödiauer zeigt und erklärt Krone+ (im Video) vor dem 112. Jahrestag der Tragödie am 15. April, wie auch hier ein respektvoller Umgang mit dem Thema gelingen kann, wieso auch die „Krone“ verewigt ist und warum nun auch Künstler ihr stilles Örtchen aufsuchen.