„Bei der Kurzarbeit sind sicher Fehler passiert“

Die Corona-Kurzarbeit hat 50.000 Euro pro Job gekostet. Damit war sie die teuerste Unternehmenshilfe in der Pandemie. Dass bei der Kurzarbeit sicher Fehler passiert seien und es in der Hitze des Gefechts Streuverluste gegeben hätte, sagte Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr am Dienstagabend.