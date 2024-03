Wer abräumen kann | Nicht vorstellbar

Wer abräumen kann. Ja, es waren Wahlen, bei denen nicht einmal zwei Prozent der Österreicher mitstimmen durften – aber dennoch kann man aus den beiden Wahlgängen in der Stadt Salzburg, aber auch jenen in den Salzburger Landgemeinden ein paar Lehren für den Rest Österreichs ziehen. Etwa, dass die kommunistischen Bäume hoch wachsen können – aber außer in Graz dann doch nicht bis in den sprichwörtlichen „Himmel“. Oder dass auch den Freiheitlichen die Stimmen nicht einfach so zufliegen – vor allem, wenn es am Protestrand, oder besser: an den Protesträndern! – Alternativen gibt. Und das dürfen dann auch Alternativen am ganz anderen Ende des politischen Spektrums sein. Gelernt haben wir auch (was wir ohnehin ahnten): Fröhliche, lockere Kandidaten können auch mit bedenklichen Parteien im Hintergrund abräumen. Und, gar nicht nur am Rande: Die ÖVP hat ein echtes Problem – vor allem, wenn sie jetzt in ihren ureigensten Bastionen, den schwarzen Landgemeinden, auch noch schwächelt. Und da teilweise Bürgermeister an die SPÖ verliert. Somit an eine Partei, die man seit langem selbst als schwer schwächelnd wahrnimmt. Dieses sogenannte „Super-Wahljahr“ – es dürfte noch einige Überraschungen liefern.