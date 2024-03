Ohne Filler: Willis-Tochter zeigt „echtes“ Gesicht

Tallulah Willis teilte auf Instagram mit, dass sie nach sechs Jahren alle Filler in ihrem Gesicht entfernt hat. Die Tochter von Bruce Willis und Demi gab zu, dass sie „Angst“ hatte, die Veränderungen vorzunehmen, weil sie „sehr emotional und psychologisch verwickelt“ war in das, was sie glaubte, dass die Injektionsmittel ihr „gaben“.