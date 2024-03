Deutlich mehr Wintergäste als noch im Vorjahr

Dickes Plus im Montafon

Das Nächtigungsplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrifft alle Hauptsegmente und alle Tourismusregionen. Am Auffälligsten in absoluten Zahlen war der Nächtigungszuwachs im Montafon. Hier konnten rund 49.600 Gäste mehr als im Vergleichszeitraum November 2022 bis Februar 2023 gezählt werden.