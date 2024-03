Kärntens Skigebiete bei Finanzpolizei am Prüfstand

Im Februar und März waren 76 Finanzpolizisten in den Skigebieten Turracherhöhe, Katschberg und Klippitztörl in Kärnten sowie Reiteralm und Lachtal in der Steiermark bei vier Schwerpunktionen im Einsatz. 216 Betriebe wurden kontrolliert und dabei stellte sich heraus, dass fast jeder zweite nicht gesetzestreu war.