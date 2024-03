Kinderarmut steigt: „Wir füllen eine Lücke“

„Als sein Vater starb, hörte er auf zu sprechen.“

Ein Bub ist Pozetti in 14 Jahren und tausenden Kindern am meisten in Erinnerung geblieben: „Als sein Vater starb, hörte er auf zu sprechen.“ Zwei Jahre ging das so, bis der Verein eine Reittherapie bezahlte und der Bub Pferde streichelte und plötzlich den Tieren erzählte, was er vermisst.