Ukraine nimmt russischer Flotte letzten Schrecken

Der russische Kriegshafen Sewastopol auf der völkerrechtswidrig annektierten Krim ist in der Nacht erneut Ziel eines ukrainischen Angriffs geworden. Zwei Landungsschiffe der „Ropucha“-Klasse, die „Jamal“ und die „Asow“ wurden dabei getroffen, teilte das Militär in Kiew am Sonntag mit.