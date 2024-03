Die Polizei ist auch bei uns für Terror gerüstet

Die Feiertage stehen vor der Tür, doch viele heimische Polizisten werden nicht nach Ostereiern, sondern nach Gefährdern Ausschau halten. Denn nach dem schweren Anschlag in Moskau ist die Exekutive auch in Oberösterreich in Alarmbereitschaft. Landespolizeidirektion Andreas Pilsl kündigt Maßnahmen an.