Austria Salzburg nutzt Pinzgau-Patzer

Viel wurde geredet bei der Austria nach dem schwachen Start ins Frühjahr. Am Samstag gaben die Violleten eine gute Antwort, feierten einen 3:1-Sieg gegen Schwaz. Zottl brachte die Maxglaner in Führung, doch die Tiroler konnten noch in der ersten Hälfte ausgleichen. Fötschl und Zia fixierten nach dem Wechsel aber den verdienten Dreier. „Ein extrem wichtiger Sieg. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt“, strahlte Trainer Christian Schaider.