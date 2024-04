Tosende Lammeröfen wurden Tschechen zum Verhängnis

Eine große Suchaktion musste wie berichtet am späten Samstagabend aufgrund des hohen Wasserstandes abgebrochen werden. Wegen der niedrigeren Temperaturen kam über Nacht weniger Wasser vom Berg, und der Wasserstand ging in den Morgenstunden zurück. Mehr als 50 Einsatzkräfte von Wasserrettung, Bergrettung, Feuerwehr und der Polizei nahmen die Suche in den frühen Morgenstunden wieder auf.