Just im Derby legte Nußdorf die Torflaute ab

Der Abstiegskampf hat es auch in der 1. Klasse Nord in sich. Das zeigte sich beim Nachbarschaftstreff zwischen Nußdorf und Schlusslicht Oberndorf in der 1. Klasse Nord. Zumindest die Haunsberger dürfen sich nach dem 5:1-Kantersieg aber berechtigte Hoffnungen auf das Saisonziel Klassenerhalt machen.