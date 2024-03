Seekirchen bleibt nach Geduldsprobe auf Kurs

Mühsam ernährte sich das Seekirchner Eichhörnchen bei Trainer-Ex SAK. Die Nonntaler – Ex-Nationalspieler Junuzovic fehlt noch wegen Oberschenkel-errung – hielten die Flachgauer gut in Schach. Just Ex-Seekirchner Hager düpierte Goalie Heuberger, der zur Pause verletzt draußen blieb – 1:0 (13.). Danach schlug Ex-Profi Neumayr zu: erst per Handelfer nach 64 Sekunden Spielzeit in Hälfte zwei, dann nach dem 2:1 nach strittigem Corner durch Plakhtyria (90.) zum 3:1-Endstand (92.). „Vielleicht machen wir uns selbst zu viel Druck“, sinnierte Coach Lapkalo übers Fernduell mit Kuchl und die „Geduldsprobe“. Sein Lohn für den Sieg: Ein feiner Radausflug am Samstag zur Triathlon-Strecke in Klagenfurt.