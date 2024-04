Für Austria Salzburg heißt es noch einmal zittern

Neun Punkte Vorsprung und das sieben Runden vor Schluss – Austria Salzburg scheint der Titel in der Westliga kaum mehr zu nehmen zu sein. Auch am Samstag präsentierten sich die Violetten wieder in Bestform, schossen Rankweil auswärts mit 5:1 ab. Kurz darauf rückte der Fokus des Stadtklubs aber ganz auf den heutigen Montag.