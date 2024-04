Festtag hoch zu Ross zu Ehren des Heiligen Georg

Brauch stärkt die Gemeinschaft

„Wir legen in Thomatal Wert darauf, dass uraltes Brauchtum weiterlebt. Es ist auch für den Zusammenhalt im Ort wichtig“, so Bürgermeister Klaus Drießler, zu Recht stolz, dass eine kleine Gemeinde wie Thomatal bei Traditionen im Jahreskreislauf so hervorsticht.