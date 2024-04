St. Johann ganz im Zeichen der Erinnerung

„Stille Helfer“ brachten sich in Lebensgefahr

„Stille Helfer“ brachten sich selbst mit ihrem Engagement in große Gefahr. Alois Buder beherbergte Rupitsch einige Tage in seiner Wohnung und fuhr ihn dann mit einem Lastwagen in ein Versteck nach Taxenbach. Das war später sein Todesurteil: Buder starb in Mauthausen, Frau Theresia kurz vor Kriegsende im KZ Ravensbrück.