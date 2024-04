Im heimischen Frauen-Eishockey beginnt neue Ära

Vom erstmaligen Aufstieg in die Weltgruppe war vor der Heim-WM in Klagenfurt die Rede. Dieses Ziel verpasste das Eishockey-Nationalteam der Frauen klar, am Ende wurde es Rang vier. „Sportlich war es nicht das, was wir uns vorgenommen haben, das muss man leider klar sagen“, resümiert Anna Meixner. Aber: „Das Interesse war enorm! Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen.“