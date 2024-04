Salzburgerin tritt von der großen Ski-Bühne ab

Noch einmal hatte es Sabrina Maier in den Ski-Weltcup zurückgeschafft. In der abgelaufenen Saison lief es aber nicht nach Wunsch, landete die Saalbacherin nur viermal in den Top-30. Für 2024/25 wird sie keinen Platz mehr im ÖSV-Kader bekommen. Deshalb zog Maier einen Schlussstrich unter ihre Laufbahn.