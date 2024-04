Lässt sich Stadt Hintertür für Mini-U-Bahn offen?

Weitere Eckpunkte abseits des S-Links hat die neue Stadtregierung ebenfalls schon festgezurrt. So soll der Zehn-Minuten-Takt beim Obus nicht nur während des Jahres zurückkommen. Auch in den Sommerferien soll es künftig einen Zehn-Minuten-Takt geben. Derzeit fahren allerdings nur wenige Linien wieder im „Normal-Takt“. Immer noch sind die Salzburg Linien händeringend auf der Suche nach neuen Buslenkern. Dafür soll der Ticketverkauf in den Bussen gestrichen werden. Im Gegenzug soll es an allen Haltestellen Ticketautomaten geben.