Drei Mal Krebs: „So viel Pech für eine Familie!“

„Wussten, dass etwas kommen würde“

„Es war ein großer Schock, aber natürlich gab es so viel Hörensagen und so viel Raum für Spekulationen, dass wir irgendwie wussten, dass etwas kommen würde“, erklärt der Inhaber eines britischen Souvenir-Geschäfts, Sam Wilmore. „Aber nicht in dem Ausmaß, wie es geschehen ist. Wir denken, dass die Videobotschaft, die sie veröffentlicht hat, viele Menschen erreicht hat, und wir sind alle in Gedanken und Gebeten bei der Familie.“