Besuche vor der Wahl: Alles nur ein Polit-Albtraum

Wenn auch der Stadtchef läutet

Das Spiel plätschert dahin, abermals läutet es. Es ist Georg Willi. „Herr Bürgermeister, was führt Sie zu mir?“, versuche ich freundlich zu sein. Er wolle mir erklären, warum die Immobilien- und Mietpreise in den vergangenen Jahren in Innsbruck so gestiegen seien und die Schuld daran alle anderen Parteien zusammen hätten. Er werde das ändern, vorausgesetzt, er bleibe Bürgermeister. Ich nicke zustimmend – will wenigstens die letzten Minuten vor der Halbzeitpause noch sehen ... Aber er lässt sich einfach nicht abwimmeln. Im Hintergrund höre ich, wie die Analysen der wichtigsten Spielmomente der ersten Halbzeit beginnen. Irgendwann geht Willi, ich jedoch bleibe angelehnt an der Tür. Es kommt sicher gleich jemand ums Eck, denke ich.