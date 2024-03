Wirbel um FPÖ-Plakat mit „Problem Willi“

„Da schreibt eine Partei in riesigen Buchstaben auf ein Plakat, dass deine Person ein Problem sei, das es zu lösen zu gelte. Das macht schon was mit einem und nicht nur mit mir, auch mit anderen und mit dem Klima in der Stadt“, äußerte sich Willi in einer Parteiaussendung über seinen Gefühlszustand. Und er betonte, dass er sich rechtliche Schritte gegen das Plakat vorbehalte.