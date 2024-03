Das große Schmollen über die Umfragen

Umfragen sahen FPÖ vorne

Die „Tiroler Krone“ hatte im Jänner eine Umfrage zur Gemeinde- und Bürgermeisterwahl in Innsbruck in Auftrag gegeben. Mit einem Sample von 800 Teilnehmern, was mittlerweile dem Standard für Seriosität entspricht. Die Ergebnisse hatten es in sich. Die Wiedervereinigung „Das neue Innsbruck“ (bestehend aus Für Innsbruck, ÖVP und dem Seniorenbund) schnitt eher schlecht ab, die aus der ÖVP abgespaltete Gruppierung „Ja – Jetzt Innsbruck“ hingegen überraschend gut. Voran lagen die Freiheitlichen, gefolgt von den Grünen.