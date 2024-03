Hilft Wahlerfolg auch den Innsbrucker Kommunisten?

Kann man das denkwürdige Ergebnis der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg irgendwie mit Innsbruck, wo am 14. April gewählt wird, vergleichen? Diese Frage drängt sich auf, nachdem in der knapp 190 Kilometer entfernten Mozartstadt am Sonntag politisch kein Stein auf dem anderen blieb. Die Antwort darauf lautet auf den ersten Blick ganz klar: Nein, kann man nicht! Das werden vor allem jene nun sagen, die in Salzburg eine auf den Deckel bekommen haben. Also primär die ÖVP, die halbiert wurde. Aber es gibt einen zweiten Blick, der spannend ist und einen Vergleich zulässt. Dazu später.