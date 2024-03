Gequetschte Dose | Am Red-Bull-Tropf

Am Red-Bull-Tropf. Manche Insider meinen bereits, dass die Dose beim Energy-Drink-Weltriesen nicht nur gequetscht wird, sondern die (Fast-)Hälfte der Mateschitz-Seite zerquetscht werden soll. Denn jetzt geht es offenbar schon um die Übersiedlung der Red-Bull-Zentrale aus Fuschl in Salzburg nach Thailand. Die Gerüchte verdichten sich, dass die fernöstliche Miteigentümerfamilie den totalen Abzug aus Österreich prüfen soll. Gar nicht auszudenken, was das bedeutet – weiß man doch, wo überall – vor allem in Salzburg und in der Obersteiermark – sich Dietrich Mateschitz engagiert hat. Ganze Regionen hängen am Red-Bull-Tropf. Das Zittern um die Dosenmillionen – es hat längst begonnen.