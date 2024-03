Ein bunter Strauß bringt Schutz für Haus und Hof

Dafür werden neben den flauschigen Palmkatzerl Buchs, Eibe, Stechpalme, Thuja, Wacholder und Zeder gesammelt und verwendet. Mit dem Brauch, der vor 30 Jahren auch in der Stadt wieder aufgegriffen wurde, soll Böses abhalten und eine gute Ernte bringen. Am Land findet man die Palmbuschen auch in den Ställen, wo sie Fruchtbarkeit bringen sollen. So hofft man, Hof, Felder und Tiere zu schützen. Hildegard Schirlbauer vom Salzburger Heimatwerk hat eine Erklärung parat, warum die Palmbuschen heute immer noch gebunden werden: „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Traditionen helfen in Krisenzeiten, weil man sich auf die Feste besinnt und darauf freut.“