Keine Zweitliga-Zulassung für Austria Salzburg!

Als Grund gab die Bundesliga die Infrastruktur an. Dabei geht es um den fehlenden Baubescheid für die geplante Lärmschutzwand, die beim Stadion in Maxglan errichtet werden soll. Dieser nicht vorhandene „Wisch“ zieht einen Rattenschwanz nach sich. Denn ohne Bescheid können die Austrianer nicht nachweisen, dass sie sich an der Heimstätte im Umbau befinden. So ist auch der Gang nach Steyr, wo die Ausweichspielstätte liegt, nicht möglich. „Wir würden diesen Bescheid im Laufe des Mai bekommen, aber dann ist es zu spät.“ Denn Unterlagen nachzureichen, ist jetzt nicht mehr möglich.