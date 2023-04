„Der Regen macht uns nichts aus“

Für Max (3) und Magdalena (2) war der Palmsonntag ein ganz besonderes Erlebnis: Zum ersten Mal durften sie mit ihren Palmbesen, wie Palmbuschen im Lungau genannt werden, an der traditionellen Prozession in St. Michael teilnehmen. Die an langen Holzstangen befestigten Buschen wurden vorab aber nicht nur mit bunten Bändern geschmückt. An den grünen Zweigen hingen auch Salzbrezeln. Der Brauch, der eigentlich aus Kärnten stammt, hat es auch den Lungauern angetan.